Esendağlı’nın 50. yaş coşkusu

K-PET Birinci Lig ekibi Girne Halk Evi’nin başarılı başkanı Veli Esendağlı, 50. yaşını coşkulu bir şekilde kutladı.

Veli Esendağlı için öncelikle Girne Halk Evi kulüp lokalinde bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Daha sonra ise Görneç maçı antrenmanı sonrasında teknik heyet, futbolcular ve yöneticiler, “Büyük başkan” tezahüratları eşliğinde Veli Esendağlı’yadoğum günü kutlaması yaptılar.

Veli Esendağlı’nındoğum günü kutlamalarındaki coşku takıma daGörneç maçı öncesinde büyük moral olurken, Veli Esendağlı da 50. Yaşını büyük bir coşku ve mutluluk içerisinde kutlamış oldu.