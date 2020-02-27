banner411
banner69
13 0
99 0
 
65 0
Doğa katliamı bitmiyor
Doğa katliamı bitmiyor
33 0
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
58 0
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
32 0
Yenicami için tur kapısı açıldı
Yenicami için tur kapısı açıldı
79 0
banner374

Esendağlı’nın 50. yaş coşkusu

banner27

Esendağlı’nın 50. yaş coşkusu

K-PET Birinci Lig ekibi Girne Halk Evi’nin başarılı başkanı Veli Esendağlı, 50. yaşını coşkulu bir şekilde kutladı.

Veli Esendağlı için öncelikle Girne Halk Evi kulüp lokalinde bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Daha sonra ise Görneç maçı antrenmanı sonrasında teknik heyet, futbolcular ve yöneticiler, “Büyük başkan” tezahüratları eşliğinde Veli Esendağlı’yadoğum günü kutlaması yaptılar.

Veli Esendağlı’nındoğum günü kutlamalarındaki coşku takıma daGörneç maçı öncesinde büyük moral olurken, Veli Esendağlı da 50. Yaşını büyük bir coşku ve mutluluk içerisinde kutlamış oldu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.