Esendağlı’dan sağduyulu açıklama

Dörtyol – Girne Halk Evi maçı öncesinde, Dörtyol’un organize edeceği protesto gösterisine yönelik olarak GHE başkanı Veli Esendağlı, sağduyulu bir açıklama yaparken, spor sahalarının dostluk ve kardeşliğin ön planda olduğuna vurgu yapıldı

K-PET Birinci Ligde 11. haftada bugün saat 14:30’da Dörtyol ile Girne Halk Evi arasında Dörtyol Stadında oynanacak maç öncesinde ortaya çıkan kriz ile ilgili olarak Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı tarafından sağduyulu bir açıklama yapıldı.

Hakan Muhtaroğlu’nun yöneteceği maç öncesinde Veli Esendağlı’nın açıklaması şöyle:

“Arkadaşlar bugün oynanacak Dörtyol - Girne Halk Evi maçından önce Rum tarafında yakılan bayrak için bir protesto gösterisi organize ediliyor.

Her ne kadar federasyon başkanımız saha içinde hiçbir gösteriye izin vermeyiz dese de seremonide İstiklal Marşı okunup slogan atılacak.

Kalecimizin Kıbrıslı Rum olduğu için ve bu olaylara katılırsa Rum tarafında kendi ve ailesinin can güvenliğinin tehlikeye düşeceğini düşünerek biz kulüp olarak bu protesto ya dahil olmayacağız. Maç öncesi seremoniye katılmayıp soyunma odasında bekleyeceğiz.

Bayrak yakmanın hiçbir izahı olamaz. Herkes kadar ben ve kulübüm buna karşıdır. Ama spor sahaları dostluk ve kardeşliğin ön planda olduğu her milletin insanının oynadığı spor yaptığı bir yerdir. Bize söylenildiği gibi kalecimizi soyunma odasında tutup sonradan maça çıkarmak ne bizim kulüpçülük anlayışımıza sığar ne de takım ruhuna uygun olur. “