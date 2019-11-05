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Esendağlı’dan Özkan’a büyük tepki

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Esendağlı’dan Özkan’a büyük tepki
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K-PET Birinci Ligin 8. haftasında Girne Halk Evi ile Maraş arasında oynanan ve Maraş’ın 4-3’lük üstünlüğünde sona eren maç sonrasında Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı maçın hakemi Hüseyin Özkan’a büyük tepki gösterdi.

Veli Esendağlı’nın açıklaması şöyle:

“Öncelikle belirtmeliyim ki Maraş çok haklı bir galibiyet aldı. Maçın hakemine yönelik eleştirilerimizden dolayı Maraş’ın haklı galibiyetine gölge düşürmek istemem. Onları galibiyetlerinden dolayı tebrik ederim.

Maçta net penaltımızı vermeyen Hüseyin Özkan’ın, hatalı olarak verdiği kırmızı kartı da geri alması maçı ne kadar kötü yönettiğinin göstergesidir.”

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