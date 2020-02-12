banner255
banner69
Tarım Dairesi yenilebilir otlar konusunda uyardı
Tarım Dairesi yenilebilir otlar konusunda uyardı
67 0
Karaşahin: Şampiyonluk yepyeni bir başlangıçtır
Karaşahin: Şampiyonluk yepyeni bir başlangıçtır
110 0
 
89 0
Don, üreticiyi vurdu
Don, üreticiyi vurdu
113 0
Doğan,Kartal’A BAKAkaldı
Doğan,Kartal’A BAKAkaldı
164 0
23 0
Neden bu kadar duyarsızlaştık
Neden bu kadar duyarsızlaştık
81 0
banner374

Esendağlı: Sahada 18 aslan olacak

banner27

GHE başkanı Veli Esendağlı, kendileri için eksiklerin olmasının önemli olmadığını söylerken sahada 18 aslan olacağını ve Bağcıl maçını kazanacaklarını açıkladı

Esendağlı: Sahada 18 aslan olacak

Girne Halk Evi (GHE), K-PET Birinci Ligin 18. haftasında bire bir rakibi Gençler Birliği’ni deplasmanda 2-0 mağlup ederek 3. sıraya yükselmenin mutluluğunu yaşarken, birçok futbolcusunun sakat ve cezalı duruma düşmesinin üzüntüsünü yaşamıştı.

Girne Halk Evi’nin başarılı başkanı Veli Esendağlı eksiklerle ilgili açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:

“Girne Halk Evi olarak biz gerek sezon başında gerekse de devre arasında alternatifli ve kaliteli bir kadro oluşturduk. Bunu yaparken de sezon içerisinde maçlarda sakatlık ve cezalılar nedeniyle eksik kalabileceğimizi hesap ettik.

Bu nedenle de K-PET Birinci Ligin 19. haftasında Bostancı Bağcıl ile Mete Adanır Stadında oynayacağımız maç öncesinde 6 oyuncumuzun olmayacak olması bizim için sorun değildir.

Girne Halk Evi’nin tüm futbolcuları aynı değerdedir. Bostancı Bağcıl maçında da sahada 18 aslan olacaktır. Teknik heyetimizin görev vereceği her futbolcumuz görevini yapacak ve Girne Halk Evi sahadan galip ayrılacak.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.