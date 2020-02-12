Esendağlı: Sahada 18 aslan olacak

GHE başkanı Veli Esendağlı, kendileri için eksiklerin olmasının önemli olmadığını söylerken sahada 18 aslan olacağını ve Bağcıl maçını kazanacaklarını açıkladı

Girne Halk Evi (GHE), K-PET Birinci Ligin 18. haftasında bire bir rakibi Gençler Birliği’ni deplasmanda 2-0 mağlup ederek 3. sıraya yükselmenin mutluluğunu yaşarken, birçok futbolcusunun sakat ve cezalı duruma düşmesinin üzüntüsünü yaşamıştı.

Girne Halk Evi’nin başarılı başkanı Veli Esendağlı eksiklerle ilgili açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:

“Girne Halk Evi olarak biz gerek sezon başında gerekse de devre arasında alternatifli ve kaliteli bir kadro oluşturduk. Bunu yaparken de sezon içerisinde maçlarda sakatlık ve cezalılar nedeniyle eksik kalabileceğimizi hesap ettik.

Bu nedenle de K-PET Birinci Ligin 19. haftasında Bostancı Bağcıl ile Mete Adanır Stadında oynayacağımız maç öncesinde 6 oyuncumuzun olmayacak olması bizim için sorun değildir.

Girne Halk Evi’nin tüm futbolcuları aynı değerdedir. Bostancı Bağcıl maçında da sahada 18 aslan olacaktır. Teknik heyetimizin görev vereceği her futbolcumuz görevini yapacak ve Girne Halk Evi sahadan galip ayrılacak.”