Esendağlı büyük düşünüyor

Birinci Ligin iddialı takımlarından Girne Halk Evi'nin başkanı Veli Esendağlı çıtayı yüksek tutarken, "İkinci yarıda 45 puanı hedefleyip, Süper Lige yükselmek istiyoruz. Avrupa'da oynamak için de Malta’da Süper Lig’de oynayan bir takımı satın alarak Girne Halk Evi futbolcularını bu takımda oynatmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı

Nezihi BEYAZ

K-PET Birinci Ligin iddialı takımlarından Girne Halk Evi'nin başkanı Veli Esendağlı çıtayı yüksek tutarken, Girne Halk Evi, takımın iskeletini önemli ölçüde etkileyecek altı yeni futbolcu transfer etti.

“Hedef 70 puan ve Süper Lig”

İkinci yarıda 45 puanı hedefleyip, Süper Lige yükselmek istiyoruz. Avrupa'da oynamak için de Malta’da Süper Lig’de oynayan bir takımı satın alarak Girne Halk Evi futbolcularını bu takımda oynatmayı hedefliyoruz." açıklamasını yapan Veli Esendağlı, şunları söyledi:

“Transferde harcanan yüksek rakamlardan biz de memnun değiliz. Ama çıtayı yükselten kulüpler var ve başarılı olmak amacıyla biz de oyunu kuralına göre oynuyoruz.

Öncelikli hedefimiz Süper Lig, gelecek sezon Süper Lig için de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takım kurmayı hedefliyoruz.

Hocamızın istediği tüm futbolcuları transfer ettik.Top artık Rıza Erseven'dedir. Malzemeyi kendisine verdik, kaliteli yemek beklemek de hakkımızdır. Transfer ettiğimiz isimler kendilerini kanıtlamış kaliteli futbolculardır. Eminim, takımdaki diğer arkadaşları ile birlikte bizleri hedefe ulaştıracaklardır. Bu nedenle de kulüplerinden izin alarak kendilerini imza öncesi çalışmalara davet ettik.

Kaan ve Cemal’i Karşıyaka’ya, Feyyaz’ı Ozanköy’e verdik. Amacımız bölge takımları ile dayanışma içerisinde olmak. Gördüğünüz gibi Ozanköy ve Yeşilova başkanları da bizlerle beraberdir. Dostluk içinde rekabeti sürdüreceğiz.

Ülke futbolcularının motivasyonu yoktur. Şampiyon oluyorsunuz, bir tur atıp, gecesi yemek yeniyor ve her şey orada bitiyor. Hedef yok; çünkü Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarına gitme şansımız yok.

Bu nedenle yurt dışında takım satın almayı düşünüyoruz. Malta’da Süper Lig’de oynayan bir takımı satın alarak GHE futbolcularını bu takımda oynatmayı hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde, tüm kaliteli futbolcular GHE’nde oynamak suretiyle Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Liginde oynama şansı elde edebilecek. Bunu yaparak ülkemizde bir ilki gerçekleştireceğiz.