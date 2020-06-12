Esendağlı anı maçı Girne’nin

Doğan Türk Birliği ile Girne Halk Evi, Mete Adanır Stadında, Turgut Esendağlı Anı Maçında karşılaştılar. Maçı Girne Halk Evi 3 – 1 kazandı

Özgür GÖKSEL

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF),hazırlık maçlarına izin vermesinden sonra takımlar da hazırlık maçlarına devam ederlerken, dün akşam Girne’de 2 Girne ekibi anlamlı bir maç oynadılar. Doğan Türk Birliği ile Girne Halk Evi, Mete Adanır Stadında, Turgut Esendağlı anısına karşılaştılar.

Doğan Türk Birliği’nin efsane başkanı olan Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı’nın abisi Turgut Esendağlı, Turgut Esendağlı Anı Maçı ile anıldı.Girne Halk Evi, Saydam’ınfrikik golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamlarken, ikinci devrede Esin ve Hamis’in attığı gollerle skoru 3-0 yaptı. Son bölümde Razaq skoru belirledi. 1 – 3

Maçtan sonra Girne Halk Evi’ne kupasını Doğan Türk Birliğikulüp başkanı Bayar Piskobulu, Doğan Türk Birliği’ne kupasını iseGirne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı verdi.