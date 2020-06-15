banner411
banner69
Venedik'te
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu
42 0
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
23 0
 
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
55 0
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
44 0
Esendağlı anı maçı Girne’nin
Esendağlı anı maçı Girne’nin
288 0
Yayaya çarpıp kaçtı
Yayaya çarpıp kaçtı
1B 0
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
254 0
banner460

Esat Erdoğmuş Stadı hazır

banner27

Esat Erdoğmuş Stadı hazır

K-PET Süper Ligde kalan 8 maçlık periyoda hazırlanan Hamitköy’de Esat Erdoğmuş Stadını maçlara hazırlama süreci de tamamlandı.

Hamitköy Stad sorumluları Cengiz Saner ve Ahmet Kolbaşı’nın geçtiğimiz günlerde baştan sona yıkayıp dezenfekte ettikleri Esat Erdoğmuş Stadında bu kez çevre düzenlemesi de yapıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çevre düzenlemesi ile stad çevresinde temizlik yapılarak, 19 Haziran Cuma günü oynanacak Hamitköy – Mağusa Türk Gücü maçı için stad hazır hale getirildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.