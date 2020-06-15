Esat Erdoğmuş Stadı hazır

K-PET Süper Ligde kalan 8 maçlık periyoda hazırlanan Hamitköy’de Esat Erdoğmuş Stadını maçlara hazırlama süreci de tamamlandı.

Hamitköy Stad sorumluları Cengiz Saner ve Ahmet Kolbaşı’nın geçtiğimiz günlerde baştan sona yıkayıp dezenfekte ettikleri Esat Erdoğmuş Stadında bu kez çevre düzenlemesi de yapıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çevre düzenlemesi ile stad çevresinde temizlik yapılarak, 19 Haziran Cuma günü oynanacak Hamitköy – Mağusa Türk Gücü maçı için stad hazır hale getirildi.