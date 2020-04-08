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Esat Erdoğmuş Stadı çiçek gibi

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Esat Erdoğmuş Stadı çiçek gibi

İsa TABAK

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, maç oynanmayan ve antrenman yapılmayan sahaların zeminleri ise oldukça iyi duruma geldi.

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadının zemini de yapılan bakım sonrasında yemyeşil ve düzgün bir hale geldi. Spor Dairesi sorumlusu Hamdi Ökten’in de yardımları ile Hamitköy Stad sorumlusu Cengiz Saner ve Ahmet Kolbaşı zemini ilaçladıktan sonra, çimlerin biçimini de gerçekleştirdiler.

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