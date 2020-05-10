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"Esas tehlike Eylül’de"

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Hasan Sertoğlu, “Esas tehlike Eylül’dedir. Federasyonunun Eylül’de futbol liglerini oynatma ihtimali, şimdiye oranla çok düşüktür.”açıklamasını yaptı

"Esas tehlike Eylül’de"

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kuruluspor faaliyetlerini de 15 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı. Bu nedenle K-PET Ligleri ile ilgili belirsizlik devam ederken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da soruna çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, katıldığı programda yaptığı açıklamada ise gelecek sezona yönelik açıklamalarda bulundu. Hasan Sertoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun Eylül’de futbol liglerini oynatma ihtimali, şimdiye oranla çok düşüktür.

Oynatma oranı %20’dir. Çünkü esas tehlike Eylül’dedir. Uçuşların başlaması ile birlikte öğrenciler, turistler ve daha birçok insan ülkeye gelecek. Bu da bulaşma riskini artıracaktır. Böyle bir ortamda da futbol oynatma riski, şimdikinden fazla olacaktır. Bu nedenle de yetkili kurullardan ve hükümetten onay çıktıktan hemen sonra kalan 8 maçı şimdi oynatmak en doğrusudur.”

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