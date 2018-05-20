Erzurumspor’dan tarihi başarı

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantepspor'a penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3 sezonda farklı liglerden geçerek bu başarıyı sağladı

Mavi-beyazlı ekibin Süper Lig'e ulaşma yönündeki hikayesi 2015-2016 sezonunda başladı. Söz konusu sezonda TFF 3. Lig'de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1. grubu 74 puanla şampiyon tamamladı ve TFF 2. Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Bir sonraki sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta 63 puanla 3. olan mavi-beyazlılar, play-off'larda finale kadar yükseldi. Ardından bu başarısını sürdürerek 2016-2017 sezonunda da play-off finalinde Gümüşhanespor'u yenip Spor-Toto 1. Lig'e yükseldi.

Spor Toto 1. Lig öncesi bir çok futbolcusuyla ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeni transferlerle Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

- Altıparmak ile yükselişe geçti

Sezonun 11. haftasında Akın Çorap Giresunspor'a deplasmanda 2-0 yenilen mavi-beyazlı ekip, 12. haftada teknik direktör Osman Özköylü'nün yerine getirilen Mehmet Altıparmak yönetiminde yükselişe geçti.

Mavi-beyazlı ekip, futbolcuların adaptasyon sürecinde ligde zor günler geçirmesine rağmen taraftarın da desteğiyle toparlanarak zorlu müsabakalardan iyi sonuçlar aldı.

Son haftalardaki yükselişini sürdürerek normal sezonu 5. sırada tamamlayan ve Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maçlarında mücadele etme hakkı kazanan "Dadaşlar", Ümraniyespor'u evinde 4-3, rövanş mücadelesinde ise 2-1 yenerek play-off finaline yükseldi.

- Süper Lig için fazla beklemediler

Mavi-beyazlılar, Bursa'da oynanan play-off finalinde Gazişehir Gaziantepspor'u penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayarak 1. Lig'deki ilk sezonunda Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu sonuçla Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün ardından Süper Lig'e çıkan 3. ekip oldu.

Doğu Anadolu temsilcisi, istikrarlı yükselişiyle son üç yıl içinde 3. Lig'den Süper Lig'e çıkarak önemli bir başarıya da imza attı.