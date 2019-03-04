Erzurumspor'da flaş ayrılık

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konuya ilişkin Erzurumspor'un yaptığı açıklamada ''Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Özdilek’le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.'' ifadelerini yer verildi.

Erzurumspor, son olarak sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalmıştı. Takım, 24 hafta sonunda topladığı 22 puanla 17. sırada.