banner255
İncirli, Hasanlar’ı aldı
İncirli, Hasanlar’ı aldı
2 0
İşini garantiye aldı
İşini garantiye aldı
177 0
 
Lefke, Karadağ'da Girne'ye de acımadı
Lefke, Karadağ'da Girne'ye de acımadı
33 0
39 yıl suçsuz yere hapis yattı, 21 milyon dolar tazminat alacak
39 yıl suçsuz yere hapis yattı, 21 milyon dolar tazminat alacak
15 0
MTG takipte
MTG takipte
45 0
Yeni Peugeot 208 teknolojide çağ atladı
Yeni Peugeot 208 teknolojide çağ atladı
34 0
Kartal geceleri de yüksekten uçuyor
Kartal geceleri de yüksekten uçuyor
68 0
banner82

Erzurumspor'da flaş ayrılık

banner27

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı

banner262
Erzurumspor'da flaş ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konuya ilişkin Erzurumspor'un yaptığı açıklamada ''Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Özdilek’le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.'' ifadelerini yer verildi.
Erzurumspor, son olarak sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalmıştı. Takım, 24 hafta sonunda topladığı 22 puanla 17. sırada. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.