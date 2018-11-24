Erzurumspor, Antalya’yı tek golle geçti

Karşılaşmadaki tek golü Antalyaspor'dan Diego Angelo 76. dakikada kendi kalesine attı.
Bu sonuçla Büyükşehir Belediye Erzurumspor puanını 14'e çıkardı. Antalyaspor ise 20 puanda kaldı.
3. dakikada ceza yayı sağ çaprazından Emrah Başsan'ın sert şutunda, top kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.
17. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Zeki Yıldırım'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.
41. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Tshabalala'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.
43. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası önünde kontrol eden İbrahim Akdağ'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.
50. dakikada sol kanattan Özer Hurmacı'nın ortasında, karambol sonrası ceza sahası dışına açılan topa İbrahim Akdağ'ın gelişine vuruşu sonrası meşin yuvarlak üstünden auta gitti.
62. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan İbrahim Akdağ'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
GOL 76. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Emrah Başsan'ın ceza sahasına ortasında, Antalyasporlu Diego'nun ters vuruşu sonrası meşin yuvarlak kaleci Boffin'in üstünden filelerle buluştu: 1-0.
86. dakikada Erhan Çelenk'in ceza sahasına girer girmez çektiği şutta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.