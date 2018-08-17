Erzurum’ın 17 yıllık hasreti bitiyor

Anadolu'nun kadim şehri Erzurum'da 17 yıllık Süper Lig hasreti, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Beşiktaş arasında 19 Ağustos Pazar günü oynanacak maçla sona erecek

Ev sahipliği yaptığı büyük organizasyonlarla Türkiye'nin önemli spor şehirlerinden olan Erzurum'da taraftarların futbol aşkı, 1968'de kurulan Erzurumspor Kulübü ile başladı.

Bu tarihten itibaren 3. ve 2. Lig'de mücadelesini sürdüren takımın 1997-1998 sezonu sonunda o zamanki adıyla Türkiye 1. Ligi'ne yükselme başarısı göstermesiyle mutlu olan Erzurumlular, 3 sezon bu ligde kalan Erzurumspor'un 2000-2001 sezonunu 17. sırada tamamlayarak tekrar 2. Lig'e düşmesiyle üzüntü yaşadı.

Söz konusu takımın 2009-2010 sezonu sonunda mali sıkıntılar nedeniyle iki maça çıkamaması sonucu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından amatör kümeye düşürülmesi ve borçları nedeniyle kapatılmasına rağmen, Erzurumluların futbol sevdası hiç bitmedi.

Erzurum kentinde, 2010'da kurulan Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un aynı yıl amatör küme şampiyonu olup 2010- 2011 sezonu sonunda 3. Lig'e çıkmasıyla tekrar Süper Lig'de temsil edilme hayalleri kuruldu.

Bu ligde 4 sezon geçiren yeni takımlarının üst liglerde mücadele etmesini isteyen Erzurumlular, 2015-2016 sezonu öncesi yapılan değişiklikle ismi Büyükşehir Belediye Erzurumspor olan takımlarının, her sezon bir üst lige çıkmasa şahitlik etti.

SÜPER LİG'E UZANAN YOLCULUK

Erzurumlular, temsilcilerinin Süper Lig'e ulaşma yolundaki hikayesine 2015-2016 sezonundan itibaren tekrar tanıklık yaptı.

Söz konusu sezonun sonunda TFF 2. Lig'e çıkan takımlarının, 2016-2017'de de Spor Toto 1. Lig'e yükselmesiyle Erzurum halkı yeniden gururlandı.

Başarılı geçen 2017-2018 sezonu sonunda teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın öncülüğünde normal sezonu 5. sırada tamamlayan takımlarının, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantepspor'u yenmesiyle Erzurum kentinin 17 yıllık Süper Lig hasreti de sona erdi.

Bu sezon öncesi iddialı bir ekip oluşturmak için Egemen Korkmaz, Özer Hurmacı, Emrah Başsan, Lennart Thy ve kaleci İbrahim Sehic gibi önemli futbolcuları kadrosuna katan takımlarının ligde kalıcı olmasını bekleyen Erzurumlular, ilk hafta deplasmanda Atiker Konyaspor'a 3-2 kaybedilen maçta sergilenen futbolla gelecek adına umutlandı.

Beşiktaş maçı öncesi Passolig noktalarından bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, maçın oynanacağı 19 Ağustos Pazar gününü heyecanla bekliyor.