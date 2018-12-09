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Erzurum’da Malatya güldü

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Erzurum’da Malatya güldü
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 43. dakikada Scuk'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip ikinci yarının 67. dakikasında Donald'ın golüyle beraberliği sağladı.  79'da ve 90+5'te Eren Tozlu'nun attığı gollerle Yeni Malatyaspor maçı 3-1 kazandı.  

Bu sonuçla Büyükşehir Belediye Erzurumspor 14 puanda kalırken Evkur Yeni Malatyaspor puanını 25'e yükseltti. 

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