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Ertay: Projelerimle geliyorum

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Ahmet Ertay (Bradi), “Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübünü daha ileriye taşımak için projelerim hazırdır. Başkanlığa projelerimle geliyorum.” açıklamasını yaptı

Ertay: Projelerimle geliyorum

 

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda 10 Haziran Çarşamba günü genel kurul gerçekleştirilecek.

Genel kuruldaki başkan adaylarından olan Ahmet Ertay (Bradi) adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:

“Yıllardır her kademesinde hizmet verdiğim Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübüne başkan olarak da hizmet etmek bana büyük gurur verecektir.

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübünü daha ileriye taşımak için projelerim hazırdır. Başkanlığa projelerimle geliyorum. Bu projelerimi uygulamak için ise üyelerden onay isteyeceğim.

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübünün geleceğini oluşturan alt yapısını daha da sağlamlaştırmak için yönetim kurulumda görev yapacak olan arkadaşlarımla birlikte çok çalışacağız.”

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