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Ertan Menekşeli parlamaya başladı

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İki sezonda Mormenekşe U21 Takımı adına 42 gole imza atan, 30’a yakın da asist yapan kanat oyuncusu Ertan Menekşeli, adından söz ettirmeye başladı

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Ertan Menekşeli parlamaya başladı
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Özelde Mormenekşe genelde ise futbolumuzda önemli yeri olan Menekşeli ailesinden yeni bir yıldız daha futbolumuzda adından söz ettirmeye başladı.

Mormenekşe’nin eski futbolcularından Togay Menekşeli’nin oğlu olan Ertan Menekşeli, geride kalan sezonda gösterdiği performansla dikkat çekti.

Henüz 19 yaşında olan Ertan Menekşeli, uzun boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çekerken, farklı bir kanat oyuncusu profili çizdi. 1.87 boyunda olan Ertan Menekşeli, son iki sezonda Mormenekşe U21 Takımı adına 42 gole imza atarken, 30’a yakın da asist yaptı.

Mormenekşe A Takımında ise 2 maçta toplam 35 dk şans bulan Ertan Menekşeli, bu süre içerisinde 2 asist yaparak kalitesini gösterdi.

Liglerimizde uygulanan 21 Yaş Kuralından dolayı, 19 yaşındaki genç futbolcu teknik direktörlerin ilgisini üzerine çekerken, Süper Lig ve Birinci Ligden teklifler almaya başladı.

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