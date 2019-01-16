Ertaç'a şok ceza

K-PET Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen ve birçok önemli transfer gerçekleştiren Girne Halk Evi kulübü, sezon basında Cihangir Spor Kulübü'nden bonservisli olarak transfer ettiği forvet oyuncusu Ertaç Taşkıran'ı, uyumsuz ve disiplinsiz davranışları yüzünden, yönetim kurulunun aldığı resmi kararla, süresiz olarak kadro dışı bıraktı.

Ertaç Taşkıran dün yönetim kurulunun gerçekleştirdiği basın toplantısına katılmış ve ikinci devrede takımın önemli silahlarından olacağı açıklanmıştı. Bu arada Ertaç ile eski kulüplerinden Ozanköy'ün ilgilendiği öğrenildi.