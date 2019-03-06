Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, kadroyu daraltıyor. Beklenen performansa ulaşamayan futbolcular takım antrenmanlarına çıkamayacak

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, kadrosunu yavaş yavaş daraltıyor.

Son maçlarda rotasyonu azaltan deneyimli çalıştırıcı, Islam Slimani ile ilgili kararını da verdi.

Zenit maçından itibaren Cezayirli futbolcuyu kadroya almayan Yanal, bu futbolcuyu takım antrenmanına da çıkarmıyor.

Sezon sonunda kiralık sözleşmeleri bitecek olan Slimani ve Benzia, antrenörler eşliğinde bireysel çalışmalarına devam ediyor.

Son basın toplantılarında "Fenerbahçe'de oynadığının farkında olmayan bu kadroda yer alamaz" mesajını veren Ersun Yanal, önümüzdeki günlerde yeni kararlar alabilir.

Tecrübeli teknik adam, beklenen performansı gösteremeyen veya takımın temposuna uyum sağlayamayan bazı isimleri yakından takip ediyor.

Özellikle; Şener Özbayraklı, Alper Potuk ve Michael Frey'in durumları mercek altında.

Bu futbolcuların yanı sıra; Volkan Demirel, Carlos Kameni, Tolga Ciğerci, Andre Ayew ve İsmail Köybaşı'nın da önümüzdeki sezon kadroda yer almama ihtimali yüksek.