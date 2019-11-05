Ersun Yanal'ın zor kararı

Fenerbahçe'de son 3 maçta orta saha kurgusu Gustavo-Emre-Ozan üçlüsünden oluşuyor. Tedavisi süren MaxKruse'nin milli maç arasından sonra dönmesiyle birlikte Ersun Yanal'ı zor bir karar bekliyor

Fenerbahçe'de orta saha kurgusunun ilerleyen haftalarda nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

LuizGustavo-Emre Belözoğlu ikilisinin ilk 11'de yine yer alacağı belirtiliyor.

Gösterdiği iyi performansıyla Ozan Tufan da bu bölgede üçüncü futbolcu olarak yer alıyor.

Tedavisi süren MaxKruse'nin milli maç arasından sonra dönmesiyle orta saha için yeni bir karar alınabileceği dile getiriliyor.

Ersun Yanal'ın performanslarına göre Ozan veya kanat oyuncularından birini yedek bırakıp Kruse'ye şans verebileceği öğrenildi.

Bu sezon birçok mevkide oynayan Tolga Ciğerci ise, forma giydiği maçlarda bu fırsatı iyi değerlendirirdi.

27 yaşındaki oyuncu, Moses ve Rodrigues'in dönmesiyle birlikte yedek kulübesinde bekliyor.

Yanal'ın Ciğerci'yi önümüzdeki maçlarda da oyuna zaman zaman Emre ve Ozan'ın yerine sonradan almayı düşündüğü öğrenildi.

Tarsus İdman Yurdu karşısında sahanın en iyilerinden olan Tolgay Arslan'ın yanı sıra MihaZajc ise forma şansı beklemeye devam edecek.