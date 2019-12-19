Erseven'e ağır ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, 13-15 Aralık 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Disiplin Kurulunun, Girne Halk Evi teknik direktörü Rıza Erseven'e 3 maç ceza vermesi dikkat çekti.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
İBRAHİM HATAY BÜY
|
1 Maç
|
KADİR GÖRCAN Binatlı YSK
|
3 Maç
|
ALİ ÜÇTAŞ Yenicami AK
|
3 Maç
|
ARDA ÖNER Yenicami AK
|
3 Maç
|
YİĞİT CAN AYAZ GHE
|
1 Maç
|
UMUT ARIK DTB
|
1 Maç
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
|
RIZA ERSEVEN Girne Halk Evi
|
3 Maç
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
FUTBOLCU İSMİ
|
KULÜBÜ
|
MUSTAFA ALİ ARSLAN
|
Dörtyol SK
|
REŞİT ERİŞİK
|
Göçmenköy İYSK
|
NURETTİN GECEKUŞU
|
Cihangir GSK
|
ERTAN BULUT
|
L. Gençler Birliği SK
|
HÜSEYİN SADIKLAR
|
Yenicami AK
|
BAYRAM ÖZGÜM
|
Binatlı YSK
|
ŞAHİN ŞEKER
|
Düzkaya KOSK
|
ALİ NAZLIOĞLU
|
Ozanköy SK
|
İSKENDER YENİÇERİ
|
Dörtyol SK
|
RİFAT KANIÖZ
|
Göçmenköy İYSK
|
CENKER PEHLİVAN
|
Bostancı Bağcıl SK
|
BARIN BOZAK
|
Mağusa Türk Gücü
|
GAFFAR ŞENER
|
Dörtyol SK
|
İSMAİL KAFFAOĞLU
|
Yonpaş Dumlupınar TSK
|
HERVE AMANI
|
Çetinkaya TSK
|
ALİ CAN GÜL
|
Türk Ocağı Limasol
|
MUHİTTİN ÖZTÜRK
|
Göçmenköy İYSK
|
MUSTAFA SELEKER
|
Cihangir GSK
|
MEHMETCAN GENÇASLAN
|
Dikmen Gücü SK
|
EJDER BERK BATTAL
|
Merit Alsancak Yeşilova
|
MAHMUT GERDAN
|
L. Gençler Birliği SK
|
EVANONYA KOSSI ADETU
|
Baf Ülkü Yurdu