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Erseven'e ağır ceza

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Disiplin Kurulu haftanın cezalılarını açıklarken, Girne Halk Evi teknik direktörü Rıza Erseven'e 3 maç ceza vermesi dikkat çekti

Erseven'e ağır ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, 13-15 Aralık 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Disiplin Kurulunun, Girne Halk Evi teknik direktörü Rıza Erseven'e 3 maç ceza vermesi dikkat çekti.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU

CEZA

İBRAHİM HATAY BÜY

1 Maç

KADİR GÖRCAN Binatlı YSK

3 Maç

ALİ ÜÇTAŞ Yenicami AK

3 Maç

ARDA ÖNER Yenicami AK

3 Maç

YİĞİT CAN AYAZ GHE

1 Maç

UMUT ARIK DTB

1 Maç

 KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

RIZA ERSEVEN Girne Halk Evi

3 Maç

 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

MUSTAFA ALİ ARSLAN

Dörtyol SK

REŞİT ERİŞİK

Göçmenköy İYSK

NURETTİN GECEKUŞU

Cihangir GSK

ERTAN BULUT

L. Gençler Birliği SK

HÜSEYİN SADIKLAR

Yenicami AK

BAYRAM ÖZGÜM

Binatlı YSK

ŞAHİN ŞEKER

Düzkaya KOSK

ALİ NAZLIOĞLU

Ozanköy SK

İSKENDER YENİÇERİ

Dörtyol SK

RİFAT KANIÖZ

Göçmenköy İYSK

CENKER PEHLİVAN

Bostancı Bağcıl SK

BARIN BOZAK

Mağusa Türk Gücü

GAFFAR ŞENER

Dörtyol SK

İSMAİL KAFFAOĞLU

Yonpaş Dumlupınar TSK

HERVE AMANI

Çetinkaya TSK

ALİ CAN GÜL

Türk Ocağı Limasol

MUHİTTİN ÖZTÜRK

Göçmenköy İYSK

MUSTAFA  SELEKER

Cihangir GSK

MEHMETCAN GENÇASLAN

Dikmen Gücü SK

EJDER BERK BATTAL

Merit Alsancak Yeşilova

MAHMUT GERDAN

L. Gençler Birliği SK

EVANONYA KOSSI ADETU

Baf Ülkü Yurdu
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