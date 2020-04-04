Erseven: Bir ömür gözler önüden geçti

Rıza Erseven, yaşanan süreç sonrasında sosyal medya hesabndan teşekkür ve tavsiye açıklaması yaparken, iki günde bir ömrün gözler önüden geçtiğini belirtip, herkesin evde kalması gerektiğine vurgu yaptı

Girne Halk Evi teknik direktörü Rıza Erseven,korona virüs testinin negatif çıkmasından sonra Sağlık Bakanlığından gelen resmi bildirim sonrasında evine sevdiklerinin yanına döndü. Rıza Erseven,yaşanan süreç sonrasında sosyal medya hesabndan teşekkür ve tavsiye açıklaması yaptı. Erseven:İyi ki hepiniz varsınız Rıza Erseven’in açıklaması şöyle: “Soniki günde yaşadığımız bir ömrün gözler önüden geçmesiydi. Sevdiklerinizin kaygı ve üzüntüleri, dostlarınızın bekleyişleri, gelen negatif sonuç… Allah kimseye bu geçirdiğimiz 48 saati yaşatmasın. Sağlıkla kalın! Lütfen evde kalın. İyi ki hepiniz varsınız.”