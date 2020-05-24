Erseven: Bambaşka bir lig olacak

Rıza Erseven, “Çok zor bir süreç bizi bekliyor. Sonuçta futbolcunun kafasının da rahat olmayacağı bir süreç olacak. Birçok yönüyle bambaşka bir lig olacak.” açıklamasını yaptı

K-PET Süper Lige yükselme hedefindeki Girne Halk Evi'nde teknik direktörü Rıza Erseven, sezonun kalan kısmı için başlatılan antrenmanlar ve süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Antrenmanlara başlayan Girne Halk Evi'nin teknik direktörü Rıza Erseven'in değerlendirmeleri şöyle:

"Çok çok zor bir süreç bizi bekliyor. Sonuçta futbolcunun kafasının da rahat olmayacağı bir süreç olacak. Ama ben oynanması taraftarıyım.

Çıkmak istiyoruz. Bunu da sahada başarmak istiyoruz. Yenilip kaybedeceksek de sahada yenilip kaybedeceğiz. Sıcakların içinde antrenman yapıp, maç oynayacağız. Athos'un gelip gelmeyeceği de meçhuldür.

Birçok yönüyle bambaşka bir lig olacak. Futbol oynansın, insanlar moral bulsun diye uğraşan bir KTFF başkanı var. Ama bu süreç ona da bağlı değildir. Sağlık ve Bilim Kurullarının vereceği karara göre hareket edilecek.”