Ersal teklifleri değerlendirecek

Küçük Kaymaklı U21 Takımı kaptanlığına kadar yükseldikten sonra Girne'deki askerlik görevinden dolayı Ozanköy'e transfer olan Ersal Hafız, Küçük Kaymaklı'nın açıkladığı kiralık futbolcular listesinde yer alıyor.

Ozanköy'de, Rıza Erseven'in göreve gelmesinden sonra takımın değişmez isimlerinden olan ve savunmadaki başarılı futboluyla beğeni toplayan Ersal Hafız, kısa süre içerisinde askerlik görevini de tamamlayacak.

Yeni sezona hazırlanma şansı elde edecek olan Ersal Hafız, kendisine gelmeye başlayan transfer tekliflerini değerlendirmeye başlarken, kulübü ile istişare halinde transfer olacağı kulübü belirleyecek.