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Ersal Hafız: Başkan bana iftira attı

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Ersal Hafız: Başkan bana iftira attı

Ozanköy futbolcusu Ersal Hafız, Ozanköy kulüp başkanı Gülhan Karaaziz’in hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Ersal Hafız konu ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Bir TV programına bağlanan Gülhan Karaaziz’in hakkımda yapmış olduğu, “Parayı aldı ertesi gün bıraktı.” iftirası kesinlikle asılsızdır.

Sezon öncesinden itibaren iki buçuk aylık süreçte ve sezon içerisinde 10. haftadaki Çanakkale maçına kadar Ozanköy Spor Kulübünün formasını terlettim.

Kulübün o dönemki başkanı Mustafa Karabina ile anlaşmamızdaki şartların yerine getirilmemesi üzerine futbola ara vermek zorunda kaldım. Yaşananların iç yüzüne bilmeden hakkımda asılsız suçlamalar yapıldı. Ozanköy formasını 2 sezondur başarıyla terlettikten sonra bana yapılanları esefle kınarım.”

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