Erkeklerde Türkiye, kadınlarda Nijerya şampiyon

106 ülkeden 20 bini aşkın öğrencisiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en büyük uluslararası öğrenci organizasyonlarına imza atan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) gelenekselleşmiş etkinliği Cup of Nation Futsal 2018 Turnuvası’nın dokuzuncusu, 10 Nisan 2018 Salı günü, saat 18:00’de, Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanan final maçları ve ödül töreni ile tamamlandı. Toplamda 30 ülkeden 500’ün üzerinde aktif öğrencinin ülkelerini temsil ederek kıran kırana mücadele verdiği organizasyonda 30 erkek ve 7 kadın ülke takımı arasından şampiyonlar belirlendi.

26 Mart – 6 Nisan 2018 tarihleri arasında oynanan grup maçlarının ardından, 9 Nisan 2018 Pazartesi günü çeyrek ve yarı final maçları, 10 Nisan 2018 Salı günü ise final maçlarının tamamlanmasıyla ödül alan ülke takımları belli oldu. Kadınlar grubunda KKTC ile Nijerya arasında oynanan şampiyonluk karşılaşmasını 1 - 0 kazanan Nijerya şampiyon olurken, erkekler grubunda ise Türkiye, finaldeki rakibi Fas’ı 6-1 yenerek şampiyon oldu. Üçüncülük karşılaşmalarında ise kadınlar grubunda Türkiye’yi 3-0 mağlup eden İran ve erkekler grubunda Zimbabve’yi 4-1 mağlup eden Filistin üçüncülük kupasına uzandı.

Maçların ardından gerçekleştirilen Ödül Töreni ile dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi. Turnuvada şampiyon olan takımlara kupa ve madalyaları DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, ikincilere ödülleri Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Koordinatörü Doç. Dr. Derviş Subaşı, üçüncülere ödülleri Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu takdim etti.

Gecede ayrıca, En iyi Kadın Kaleci; Sadat Momoh, Gol Kraliçesi ve En İyi Kadın Oyuncu; Zainab Yahafa, En Centilmen Kadın; Olayinka Olasumbo Afolabi, En Centilmen Kadın Takım; Nijerya, En İyi Erkek Kaleci; Mehmet Sungur; Gol Kralı; Mazlum Karaboğa, En Centilmen Erkek Oyuncu; Mahmood Sheriff, En İyi Erkek Oyuncu; Mustafa Akgül, En Centilmen Erkek Takımı; İran ödüle layık görüldü. Ödüller Spor İşleri Müdürlüğü personeli tarafından kendilerine takdim edildi.