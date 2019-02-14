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Erkan formasına kavuştu

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Erkan formasına kavuştu
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K-PET Birinci Lig'de zirve mücadelesi veren Yalova'nın genç futbolcusu Erkan Gezer, uzun süreli cezasının bitmesinin ardından formasına kavuştu.

Yalova'nın, Mağusa Türk Gücü ile Atatürk Stadı'nda oynadığı maçta çıkan olaylardan sonra 30 maçla cezalandırılan Erkan'ın cezası ilk devrenin son haftalarında biterken, futbolcu, ikinci devre ile birlikte takımda şans bulmaya da başladı. Erkan, Yalova'nın, Hamitköy ile oynadığı maçta da Mahmut İneci'nin yerine oyuna girip sağ bekte başarılı bir performans sergiledi.

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