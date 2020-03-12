Ergazi’den kral transferler

Ergazi, BTM Birinci Lig’den 2 golcü futbolcuyu kadrosuna kattı. BTM Birinci Liggol kralı Bekir Bilgi ile golcü futbolcu Ekrem Aktaş’ı kadrosuna kattı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi'nin başlama tarihi değişirken, ilk hafta programı ilerleyen günler açıklanacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Ergazi de şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transferler yapıyor. Mürsel Altuntaş ve Kayhan Bulut yönetiminde sezona hazırlanan Ergazi, BTM Birinci Lig’den 2 golcü futbolcuyu kadrosuna kattı.Ergazi, BTM Birinci Lig’den,K-PET Birinci Lige yükselen İncirli’de forma giyen ve grubu 19 golle gol kralı olarak tamamlayan Bekir Bilgi ileK-PET Birinci Ligden düşen Yarköy’ün 10 golle en golcü futbolcusu olan Ekrem Aktaş’ı kadrosuna kattı.

Ergazi, Birinci Grupta Bafra, Yeni Erenköy, Kumyalı, Yedikonuk, ve Sipahi ile mücadele edecek. Ergazi ilk haftada ise Bafra ile karşılaşacak.

