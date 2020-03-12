banner411
banner69
Cimnastikte hedef Parkur Yarışması düzenlemek
Cimnastikte hedef Parkur Yarışması düzenlemek
9 0
Akaryakıt fiyatları düşmeyecek mi?
Akaryakıt fiyatları düşmeyecek mi?
120 0
 
Doğan tura kanatlanmayı başardı
Doğan tura kanatlanmayı başardı
51 0
68 0
Marketlere hücum
Marketlere hücum
173 0
Klasikler 2020 sezonunu açtı
Klasikler 2020 sezonunu açtı
25 0
Başka memlekette yaşayamam
Başka memlekette yaşayamam
160 0
banner374

Ergazi’den kral transferler

banner27

Ergazi, BTM Birinci Lig’den 2 golcü futbolcuyu kadrosuna kattı. BTM Birinci Liggol kralı Bekir Bilgi ile golcü futbolcu Ekrem Aktaş’ı kadrosuna kattı

Ergazi’den kral transferler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi'nin başlama tarihi değişirken, ilk hafta programı ilerleyen günler açıklanacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Ergazi de şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transferler yapıyor. Mürsel Altuntaş ve Kayhan Bulut yönetiminde sezona hazırlanan Ergazi, BTM Birinci Lig’den 2 golcü futbolcuyu kadrosuna kattı.Ergazi, BTM Birinci Lig’den,K-PET Birinci Lige yükselen İncirli’de forma giyen ve grubu 19 golle gol kralı olarak tamamlayan Bekir Bilgi ileK-PET Birinci Ligden düşen Yarköy’ün 10 golle en golcü futbolcusu olan Ekrem Aktaş’ı kadrosuna kattı.

Ergazi, Birinci Grupta Bafra, Yeni Erenköy, Kumyalı, Yedikonuk, ve Sipahi ile mücadele edecek. Ergazi ilk haftada ise Bafra ile karşılaşacak.
 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.