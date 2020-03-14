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Ergazi'ye kaya gibi savunma

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Ergazi, BTM Birinci Lig’den Türkiyeli savunma oyuncusu Yusuf Kaya'yı ve kaleci Mehmet Ali Demir’i kadrosuna katarak savunmasını güçlendirdi

Ergazi'ye kaya gibi savunma

BTM İkinci Ligde mücadele edecek takımlardan olan Ergazi şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transfer daha yaptı.

Mürsel Altuntaş ve Kayhan Bulut yönetiminde sezona hazırlanan Ergazi, BTM Birinci Lig’den Türkiyeli savunma oyuncusu kadrosuna kattı. Ergazi, BTM Birinci Lig’den, K-PET Birinci Lige yükselen İncirli’de forma giyen ve grubunda oynadığı başarılı futbol ile İncirli'nin lige çıkmasında önemli rol oynayan Yusuf Kaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Bonservisi Kumyalı'da olan başarılı savunma oyuncusunun yanı sıra Ergazi, Kumyalı'dan hem kaleci, hem de kaleci antrenörü olarak görev yapacak olan Mehmet Ali Demir’i de kiralık olarak transfer etmişti.

Ergazi, Birinci Grupta Bafra, Yeni Erenköy, Kumyalı, Yedikonuk, ve Sipahi ile mücadele edecek. Ergazi ilk haftada ise Bafra ile karşılaşacak.

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