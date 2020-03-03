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Ergazi tecrübe dedi

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Ergazi tecrübe dedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Ergazi de şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transferler yapıyor.

Mürsel Altuntaş ve Kayhan Bulut yönetiminde sezona hazırlanan Ergazi, Doğu bölgesinin deneyimli yıldızları Ahmet Orun ve İsmail Bayraktar’ı kadrosuna kattı. Ahmet Orun ve İsmail Bayraktar, hücumda tecrübeleri ile Ergazi’ye katkı koymaya çalışacaklar.

Ergazi, Birinci Grupta Bafra, Yeni Erenköy, Kumyalı, Yedikonuk, ve Sipahi ile mücadele edecek. Ergazi ilk haftada iseBafra ile karşılaşacak.

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