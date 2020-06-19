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Ergazi start veriyor

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Bölgeler Terfi Müsabakaları İkinci Lig ekiplerinden Ergazi Güven Spor Kulübü, kulüp lokalinde yeni sezon açılışı gerçekleştirilecek

Ergazi start veriyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, Bölgeler Terfi Müsabakaları İkinci Liginin başlama tarihi olarak 18 Temmuz’u açıklamasından sonra ligde mücadele edecek olan kulüplerden sezon hazırlıklarına başlamayanlar, hazırlıklarını başlatma kararı aldılar.

Bu kulüplerden olan Ergazi Güven Spor Kulübü de bugün Mürsel Altuntaş ve Kayhan Bulut yönetiminde çalışmalarına başlayacak. Ergazi Güven Spor Kulübünden yeni sezon açılışı ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu'nun, Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi’nin 18 Temmuz Cumartesi günü başlamasına karar verilmiştir. Bu bağlamda 20 Haziran 2020 Cumartesi günü Saat 12.00'da Ergazi Güven Spor Kulübü binasında, kulüp lokalinde yeni sezon açılışı gerçekleştirilecektir.

Öncelikle Saat 12.00'da kulübümüzün kurucu başkanlarından rahmetli Fikret Yağcıoğlu’nun büstü önünde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecektir. Akabinde kulüp başkanımız Derviş Çimer tarafından açılış konuşması yapılacaktır.Daha sonra ise Ergazi Köy Kabristanlığına ziyarette bulunup dua okunacaktır.Son olarak ise kulüp futbolcularına ve yönetim kurulana kulüp lokalinde yemek ikram edilecektir.

Tüm sporcularımız ve yönetim kurulunun bugün Saat 12.00'da kulüp binasında olmaları önemle rica olunur.”

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