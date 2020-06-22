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Ergazi start verdi

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Ergazi start verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, Bölgeler Terfi Müsabakaları İkinci Liginin başlama tarihi olarak 18 Temmuz’u açıklamasından sonra ligde mücadele edecek olan kulüplerden sezon hazırlıklarına başladılar.

Bu kulüplerden olan Ergazi Güven Spor Kulübü de bugün Mürsel Altuntaş ve Kayhan Bulut yönetiminde çalışmalarına başladı. Ergazi Güven Spor Kulübünden yeni sezon açılışı Ergazi Güven Spor Kulübü binasında, gerçekleştirildi.

Kulübün kurucu başkanlarından rahmetli Fikret Yağcıoğlu’nun büstü önünde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildikten sonra Ergazi Köy Kabristanlığına ziyarette bulunup dua okudu.

Kulüp başkanı Derviş Çimer ve yönetim tarafından futbolculara ve teknik heyete kulüp lokalinde yemek ikram edildi.

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