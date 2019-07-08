Ergazi, Mesarya'da

Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olacak olan Mesarya, transferlerine devam ediyor. Mesarya, Mağusa Türk Gücü yönetcisi Gürkan Onalt'ın sağladığı kolaylıkla, Mağusa Türk Gücü'nden sol kanat futbolcusu Sami Ergazi'yi transfer etti. Sami atlattığı ağır sakatlık sonrasında geçtiğimiz sezonu Gençler Birliği'nde tamamlamıştı.
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