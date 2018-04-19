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Erez, Altay forması giyecek

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YAK Akademi’nin başarılı futbolcusu Erez Işık, Milk Cup Turnuvası’nda Altay forması giyecek

Erez, Altay forması giyecek
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Talat NURTUNÇ

Futbolumuzun en önemli alt yapılarından biri olan YAK Akademi’den yetişen futbolcuların Türkiye takımları tarafından istenmelerine bir yenisi daha eklendi. 

Eski kalecilerden Salih Işık’ın oğlu Erez Işık, 28 Nisan’da Kuşadası'nda düzenlenecek olan Milk Cup Turnuvası’nda Altay forması altında turnuvada yer alacak.

YAK Akademi’nin başarılı eğitmeni Hasan Özkan’ın yetiştirdiği başarılı futbolculardan olan Erez, geçtiğimiz aylarda katıldığı turnuvada Altay alt yapı antrnörleri tarafından beğenilmiş ve Altay forması giymesi için davet almıştı. Bu davet çerçevesinde Erez gelecek hafta İzmir’e giderek siyah beyazlı Altay forması altında turnuvada boy gösterecek.

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