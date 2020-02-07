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Erenköy, Şeker Hoca’ya emanet

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Erenköy, Şeker Hoca’ya emanet

İsa TABAK

BTM İkinci Ligde mücadele edecek kulüplerden olan Doğu bölgesi ekiplerinden Yeni Erenköy’de, Küfi Tulga başkanlığındaki yönetim kurulu, takımı çalıştıracak teknik heyeti belirledi.

Yeni Erenköy yeni sezona bölgenin önemli teknik adamlarından Cenk Şeren yönetiminde girecek. Cenk Şeren şu anda BTM Birinci Lig ekibi Mehmetçik’te, yönetici olarak görev yapıyor. Yeni Erenköy Cenk Şeren yönetiminde antrenmanlarına Yeni Erenköy Sahasında yapmaya başlayarak yeni sezon hazırlıklarına start verdi.

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