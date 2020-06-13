Erenköy galibiyetle başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Yeni Erenköy Spor Kulübü de Cenk Şeren yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına kendi sahasında aralıksız devam ederken, hazırlık maçlarına da başladı.

Yeni Erenköy, bölge takımı Sipahi ile bir hazırlık maçı oynadı. İlk hazırlık maçını 3-1 kazanan Yeni Erenköy Spor Kulübü’nde alınan galibiyet moralleri daha da yükseltti.