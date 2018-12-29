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Eren’in kaval kemiği kırıldı

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Eren’in kaval kemiği kırıldı
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K-PET Birinci Lig’de Hasan bardakko Stadı’nda oynanan Mesarya - Düzkaya maçında ayağı kırılan Mesarya futbolcusu Eren Aktaş’ın kaval kemiği deriden dışarı çıktı.

Düzkaya futbolcusu Okan Kibar’ın sert darbesiyle gole giden Eren yerde kalırken, aldığı sert darbeden dolayı kaval kemiği (Tibiya fibula) kırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Eren’in, Pazartesi günü ameliyat edileceği bildirilirken, doktorlar Eren’in 8 ay sonra sahalara dönebileceğini açıkladılar.

Söz konusu pozisyonda hakem Hakan Ünal, Okan’a sarı kart gösterirken, Mesarya taraftarlarından yoğun tepki aldı.

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