Erencan, teklif bekliyor

Binatlı alt yapısından yetişen ve sezon başında K.Kaymaklı kulübüyle anlaşan ancak maddi problemler nedeniyle Kaymaklı’nın transfer edememesi nedeniyle Binatlı’ya dönen Erencan Aslan kendine kulüp arıyor.

Binatlı kulübüyle anlaşamaması nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Erencan’a kulüp yönetimi gerekli kolaylığı sağlayacağını bildirmesi sonrasında futbolcu gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.

Sağ bek, sağ açık ve stoper mevkilerinde oynayabilen Erencan Aslan, kendini geliştirebileceği bir kulübe transfer olmak istiyor.