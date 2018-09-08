banner107
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
13 0
Mercedes’in elektrikli hali: EQC
Mercedes’in elektrikli hali: EQC
53 0
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
40 0
Oyunseverlerin dört gözle beklediği 10 oyun
Oyunseverlerin dört gözle beklediği 10 oyun
19 0
Gençler kendilerini evlerinde hissedecek
Gençler kendilerini evlerinde hissedecek
48 0
Lua Lua saltoları Doğan için atacak
Lua Lua saltoları Doğan için atacak
193 0
Kıbrıslı Türkler WRC’de
Kıbrıslı Türkler WRC’de
136 0
Şenkayalar anı maçı, Cihangir'in
Şenkayalar anı maçı, Cihangir'in
114 0
banner82
banner147

Erencan, teklif bekliyor

banner27

Erencan, teklif bekliyor
banner137

Binatlı alt yapısından yetişen ve sezon başında K.Kaymaklı kulübüyle anlaşan ancak maddi problemler nedeniyle Kaymaklı’nın transfer edememesi nedeniyle Binatlı’ya dönen Erencan Aslan kendine kulüp arıyor.

Binatlı kulübüyle anlaşamaması nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Erencan’a kulüp yönetimi gerekli kolaylığı sağlayacağını bildirmesi sonrasında futbolcu gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.

Sağ bek, sağ açık ve stoper mevkilerinde oynayabilen Erencan Aslan, kendini geliştirebileceği bir kulübe transfer olmak istiyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.