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Eren taburcu oldu

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Eren taburcu oldu
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K-PET Birinci Lig'in ilk devresinde oynanan Mesarya - Düzkaya maçında, Düzkaya futbolcusu Okan ile girdiği mücadelede ayağı kırıldıktan sonra doktor Haluk Harutoğlu ve ekibi tarafından ameliyat edilen Mesarya futbolcusu Eren Aktaş'ın iyileşme süreci devam ediyor. Çok başarılı geçen operasyon sonrasında başarılı futbolcu Eren Aktaş hastaneden taburcu oldu. Mesarya teknik direktörü Ahmet Ogan da sürekli olarak futbolcusunu ziyaret ederek, futbolcusuna moral verdi.

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