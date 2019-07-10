 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
13 0
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
15 0
 
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
10 0
Geri dönüşüm neden yok?
Geri dönüşüm neden yok?
26 0
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
138 0
Tarım politikasını getirdiği son nokta
Tarım politikasını getirdiği son nokta
53 0
Deniz üçüncülüğe abone
Deniz üçüncülüğe abone
52 0
banner82

Eren Derdiyok Göztepe’de

banner27

Ege temsilcisi, Galatasaray’dan ayrılan tecrübeli golcüyle 2+1 yıllık anlaşma sağladı

banner315
Eren Derdiyok Göztepe’de
banner267

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, en son Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok'u transfer etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada Eren Derdiyok'la 2 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İsviçre doğumlu olup hem İsviçre hem de Türkiye vatandaşlığı bulunan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerine BSC Old Boys takımında başladı. 2006-2009 yıllarında Basel takımının formasını giyen ve sonra Almanya'da Bayer Leverkusen ve 1899 Hoofenheim'da mücadele eden golcü futbolcu Türkiye kariyerine 2014-2015 sezonunda Kasımpaşa'da başladı. Daha sonra Galatasaray'a transfer olan Eren Derdiyok Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da çıktığı 117 maçta 40 gol kaydetti.

Golcü futbolcu geçen sezonun ilk devresinde sarı-kırmızılı formayla 7 gol atmış ancak devre arasında kadro dışı bırakıldıktan sonra ikinci yarıda Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen kadroda yer almamıştı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.