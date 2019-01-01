Eren Aktaş: Okan kasıtlı yapmadı

K-PET Birinci Lig'de ilk devrenin son maçında ayağı kırılan ve 8 ay futboldan uzak kalacak olan Mesarya futbolcusu Eren Aktaş, “Okan abinin kasıtlı yaptığı, o anda ve sonrasında kesinlikle aklımın ucundan dahi geçmedi ve geçmeyecektir” dedi

K-PET Birinci Lig'de ilk devrenin son maçında ayağı kırılan ve 8 ay futboldan uzak kalacak olan Mesarya futbolcusu Eren Aktaş yaşadığı üzücü durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Düzkaya futbolcusu Okan Kibar ile girdiği mücadelede ayağı kırılan Eren Aktaş'ın açıklamaları şöyle:

"Hakem için yorum yapmayacağım. Fakat Okan abi için yorum yapma ihtiyacı duydum. Pozisyon anındaki yüz ifadesi bana her şeyi açıkladı. Zaten gerek o anda ve o andan sonra yaptıkları, hastaneye kadar gelip, sürekli arayıp sorması buna örnektir. Okan abinin kasıtlı yaptığı, o anda ve sonrasında kesinlikle aklımın ucundan dahi geçmedi ve geçmeyecektir. Yaşadığım futbolun içinde olağan şeydir. En yakın zamanda daha iyi şekilde sahalara döneceğim. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim."