banner237
Göçmenköy yıldızların peşinde
Göçmenköy yıldızların peşinde
2 0
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
22 0
Esentepe'de 2 ayrılık
Esentepe'de 2 ayrılık
171 0
Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!
Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!
16 0
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
22 0
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
87 0
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
53 0
YDÜ farkı
YDÜ farkı
30 0
banner82

Eren Aktaş: Okan kasıtlı yapmadı

banner27

K-PET Birinci Lig'de ilk devrenin son maçında ayağı kırılan ve 8 ay futboldan uzak kalacak olan Mesarya futbolcusu Eren Aktaş, “Okan abinin kasıtlı yaptığı, o anda ve sonrasında kesinlikle aklımın ucundan dahi geçmedi ve geçmeyecektir” dedi

banner210
Eren Aktaş: Okan kasıtlı yapmadı
banner215

K-PET Birinci Lig'de ilk devrenin son maçında ayağı kırılan ve 8 ay futboldan uzak kalacak olan Mesarya futbolcusu Eren Aktaş yaşadığı üzücü durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Düzkaya futbolcusu Okan Kibar ile girdiği mücadelede ayağı kırılan Eren Aktaş'ın açıklamaları şöyle:

"Hakem için yorum yapmayacağım. Fakat Okan abi için yorum yapma ihtiyacı duydum.  Pozisyon anındaki yüz ifadesi bana her şeyi açıkladı. Zaten gerek o anda ve o andan sonra yaptıkları, hastaneye kadar gelip, sürekli arayıp sorması buna örnektir. Okan abinin kasıtlı yaptığı, o anda ve sonrasında kesinlikle aklımın ucundan dahi geçmedi ve geçmeyecektir. Yaşadığım futbolun içinde olağan şeydir. En yakın zamanda daha iyi şekilde sahalara döneceğim. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.