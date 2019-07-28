Erdoğan şansını İngiltere'de deniyor

Baf Ülkü Yurdu'nun milli kalecisi Erdoğan Nay, İngiltere'nin Cheshunt Futbol Kulübünde denenmeye alınırken, forma giydiği 2 maçta teknik heyetin beğenisini kazandı

Soydan SAKALLI

Baf Ülkü Yurdu'nun genç ve başarılı kalecisi Erdoğan Nay, şansını İngiltere'de deniyor. Milli kaleci Erdoğan Nay, Cheshunt Futbol Kulübünde denenmeye alındı.

Cheshunt Futbol Kulübü, Cheshunt, Hertfordshire, İngiltere merkezli bir futbol kulübüdür. Şu anda Isthmian League Premier Division üyesi olan takım maçlarını 3500 kapasiteli Cheshunt Stadyumunda oynuyor.

Cheshunt futbol takımı ile 2 antrenmana, 2 de maça çıkan Erdoğan Nay, teknik direktör Craig Edward tarafından beğenildi. Birkaç hafta daha denenecek olan Erdoğan Nay, maddi konularda da anlaşması halinde futbol hayatını Cheshunt Futbol Kulübünde sürdürecek.

Erdoğan Nay'ın forma giydiği maçlarda Cheshunt, Stevenage takımına 2-1, FC Romania takımına ise 1-0 mağlup oldu.