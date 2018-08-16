banner107
Transferin kralı Halk Evi
Transferin kralı Halk Evi
64 0
“Yeni asgari ücretle insanca yaşam sürdürmek imkansız”
“Yeni asgari ücretle insanca yaşam sürdürmek imkansız”
24 0
Birinci Lig, Mağusa derbisiyle başlayacak
Birinci Lig, Mağusa derbisiyle başlayacak
21 0
“Bu başarı adanın başarısıdır”
“Bu başarı adanın başarısıdır”
66 0
Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot
Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot
32 0
“TL daha da güçlenecek”
“TL daha da güçlenecek”
42 0
TC Elçiliği’nden anlamlı yardım
TC Elçiliği’nden anlamlı yardım
35 0
“İşe beş gündür bisikletle gidiyorum”
“İşe beş gündür bisikletle gidiyorum”
127 0
banner82
banner147

Erdal Barut Stadı tribünleri koltuk bekliyor

banner27

Esentepe kulüp başkanı Umut Bahadır, 7 Eylül tarihinde Erdal Barut Stadı'nı kullanmaya başlayacaklarını açıklarken, tribünlerde koltuk ve korkuluk olmadığına dikkat çekti

Erdal Barut Stadı tribünleri koltuk bekliyor
banner137

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Esentepe'nin maçlarını oynadığı Erdal Barut Stadı, 7 Eylül'de yeniden hizmete açılacak.

Tribünlerde henüz koltuğu olmayan Erdal Barut Stadı'ndaki ile ilgili olarak Esentepe kulüp başkanı Umut Bahadır şu açıklamaları yaptı:

"Esentepe Spor Kulübü'nün sahipsiz kalmaması için kulüp başkanı oldum. Göreve geldikten sonra tüm enerjimiz ile çalışmaya devam ediyoruz.

Yaklaşık bir aydır antrenmanlarımızı Düzkaya Spor Kulübü'nün antrenman sahasında yapıyoruz. Bu güne kadar kulüp olarak yokluk içinde fedakarlık yaparak her gün 25 kilometre kat ederek antrenman yapmaya gidiyoruz. Onlara hakkımızı nasıl öderiz bilmiyorum. 

Sahamız şu an için çok güzel görünüyor. Spor Dairesi ile kurduğumuz temaslar neticesinde sahamıza 7 Eylül tarihinde düzenleyeceğimiz Erdal Barut Anı Turnuvası'nda gireceğiz. Ancak fotoğraflardan da görüldüğü gibi tribünlerimiz koltuksuzdur. Basın tribünü kullanılamayacak kadar kötü durumdadır. Tribünlerde iki takim seyircisi arasında olması gereken demir korkuluğun olmasını talep ettik. Fakat henüz Spor Dairesi'nden bu konuda bir adım atılmadı."

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.