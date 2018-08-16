Erdal Barut Stadı tribünleri koltuk bekliyor

Esentepe kulüp başkanı Umut Bahadır, 7 Eylül tarihinde Erdal Barut Stadı'nı kullanmaya başlayacaklarını açıklarken, tribünlerde koltuk ve korkuluk olmadığına dikkat çekti

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Esentepe'nin maçlarını oynadığı Erdal Barut Stadı, 7 Eylül'de yeniden hizmete açılacak.

Tribünlerde henüz koltuğu olmayan Erdal Barut Stadı'ndaki ile ilgili olarak Esentepe kulüp başkanı Umut Bahadır şu açıklamaları yaptı:

"Esentepe Spor Kulübü'nün sahipsiz kalmaması için kulüp başkanı oldum. Göreve geldikten sonra tüm enerjimiz ile çalışmaya devam ediyoruz.

Yaklaşık bir aydır antrenmanlarımızı Düzkaya Spor Kulübü'nün antrenman sahasında yapıyoruz. Bu güne kadar kulüp olarak yokluk içinde fedakarlık yaparak her gün 25 kilometre kat ederek antrenman yapmaya gidiyoruz. Onlara hakkımızı nasıl öderiz bilmiyorum.

Sahamız şu an için çok güzel görünüyor. Spor Dairesi ile kurduğumuz temaslar neticesinde sahamıza 7 Eylül tarihinde düzenleyeceğimiz Erdal Barut Anı Turnuvası'nda gireceğiz. Ancak fotoğraflardan da görüldüğü gibi tribünlerimiz koltuksuzdur. Basın tribünü kullanılamayacak kadar kötü durumdadır. Tribünlerde iki takim seyircisi arasında olması gereken demir korkuluğun olmasını talep ettik. Fakat henüz Spor Dairesi'nden bu konuda bir adım atılmadı."