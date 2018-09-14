Erdal Barut Stadı, sezona hazırlanıyor

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Esentepe'nin maçlarını oynadığı Erdal Barut Stadı, yeni sezona hazırlanıyor. Spor Dairesi tarafından zemininin yenilenmesinden sonra stad telleri de boyanırken, stad koltukları da kısa süre içerisinde takılacak. Stadın basın tribünü için de gerekli çalışmalar başlatılırken, kısa süre içerisinde basın tribünü de hazır hale getirilecek.
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