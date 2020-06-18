Erçin: Yalova güçlüdür

Reşat Erçin, “Hedefimiz ligi bitirebileceğimiz en üst sırada bitirerek Yalova’yı hak ettiği yerlere taşımaktır. Yalova taraftarıyla, Yalova’dır ve güçlüdür.” açıklamasını yaptı

Yalova Spor Kulübü Başkanı Reşat Erçin, K-PET Birinci Ligde Çanakkale ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yeniden başlangıç maçı öncesinde Reşat Erçin’in açıklamaları şöyle:

“Koronavirüs salgınından dolayı ara verilen futbol sezonunu Çanakkale maçı ile açıyoruz. 20 Haziran Cumartesi günü kendi sahamızda saat 18.00’de oynayacağımız karşılaşmaya tüm Yalova camiasını davet ediyoruz.

Hedefimiz ligi bitirebileceğimiz en üst sırada bitirerek Yalova’yı hak ettiği yerlere taşımaktır. Yalova taraftarıyla, bir bütün olarak Yalova’dır ve güçlüdür.

Futbolcu, taraftar, yönetim hep birlikte, el ele Yalova’yı hak ettiği yerlere taşıyalım. Dost kulübümüz Çanakkale ile oynayacağımız maça tüm camiamız davetlidir.”

