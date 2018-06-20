Erçin, 31 kişi ile yola çıktı

Yalova Spor Kulübü’nün yeni başkanı Reşat Erçin, 31 kişilik yönetim kurulu ile yeni dönemde kulübü yönetecek

Yeni sezonda K-PET Birinci Lig’de mücadele edecek olan Yalova Spor Kulübü, önceki günlerde gerçekleştirdiği genel kurulun ardından yönetim kurulunu da belirledi.

Gerçekleştirilen genel kurulun ardından başkanlığa getirilen Reşat Erçin’in açıkladığı 31 kişilik yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

“Reşat Erçin, Mustafa Mertekci, Faruk Aslan, Hüseyin Karanfiloğlu, Ahmet Fesa, Ünal Yıldırım, Bayram Ezdaş, Eser Mertekci, Tanyel Yücel, Niyazi Yurtseven, Adil Savaş, Eray Erdenay, Ahmet Şeker, Metin Altınkaya, Gökmen Mertekci, Tünay Mertekci, Hüseyin Sabır, Mustafa Yeşim, Himmet İşkey, Ahmet Sonat, Hulus Akacan, Hasan Hanalp, Mehmet Oktu, Tanur Sonat, Hasan Taşçı, Asaf Dilekler, Özkan Mertekci, Hüseyin Özyiğitler, Sertan Eres, Murat Aslan, Orhan İsmailoğlu”