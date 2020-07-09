Ercen yönetimi görev dağılımı yaptı

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) Yönetim Kurulunda Osman Ercen başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.
Ayrıca Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Disiplin Sekreterliği için tekrar seçim yapıldı. LTTFF tüzüğündeki bazı maddeler düzenlenerek London Futbol Federasyonu (LFA) ile paralel hale getirildi. Federasyon bünyesinde Veteranlar Lig Sekreterliği kuruldu.
LTTFF Yönetim Kurulu ve görev dağılımı şöyle:
Başkan: Osman Ercen
Asbaşkan: İrfan Davulcular
Genel Sekreter: Murat Yakup
Mali Sekreter: Ozan Beliger
Veteranlar Ligi Sekreteri: Kemal Soyer
Hakem Sekreteri: Yıldaray Karami
Lisans Sekreteri: Gülay Ermiya
Disiplin Sekreteri: Mehmet Nasifoğullari
Fikstür Sekreteri: Fikret Gönlübol
Faal üye: Zeki Salih
Faal üye: Hayri Kartal