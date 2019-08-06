Ercan: Hakemler arasında rekabet var

“A Klasman hakem” İsmail Ercan, kariyerinin yanında hem yeni sezonla ilgili düşüncelerini hem de kampı değerlendirdi.

2010 yılında başladığı hakemlikte 9’uncu sezonuna gireceğini ifade eden yeni “A Klasman hakem” İsmail Ercan, Birinci Lig’de görev almaya başladığı yıllardan itibaren her sezon üzerine koyarak yoluna devam ettiğini vurguladı. Yaşadığı sakatlık sonrasında 2 sezon hakemliğe ara verdiğini, geçen sezon yeniden testlere girerek başarılı olduğunu hatırlatan Ercan, B Klasmanda geçen sezon 29 maçta görev aldığını vurguladı.

Hakemler arasında hep bir rekabetin olduğunu ve bunun bir motivasyon aracı olduğunu kaydeden Ercan, bu sezon da ne kadar fazla maç alırsa o yarışın içinde kendisinin de olacağını sözlerine ekledi.