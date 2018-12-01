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Erbay sezonu kapattı

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Erbay sezonu kapattı
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Yenicami’nin, Baf Ülkü Yurdu ile oynadığı 9. hafta maçında dizinden sakatlanan Erbay Bertiz’in, büyük ihtimalle sezonu kapattığı açıklandı. İlk MR’ında kesin bulgu elde edilemeyen Erbay’ın, elle yapılan kontrollerinde çapraz bağlarının koptuğunun belirlendiğini açıklayan Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu, gelecek hafta çekilecek olan MR’dan çıkacak sonuca göre kesin teşhisin konulacağını belirtirken, ufak da olsa umutlarını olduğuna dikkat çekti.

Bu arada Pazartesi akşamı Cihangir ile karşılaşacak olan Yenicami’de cezalı Oladele ve Salih Güvensoy kesin olarak forma giymeyecekler. Omuz sakatlıkları yaşayan Yasin ile Faruk, ayak parmağı çıkan Hasan ve MTG maçında aldığı darbeden sonra henüz ayağının üzerine basamayan Mehmet Altın’ın durumları ise maç saatinde belli olacak.

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