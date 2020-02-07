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Enmar Süpermarket’ten, Hamitköy’e katkı

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Hamitköy U15 Takımının U15 Ligindeki sponsoru ülkemizde faaliyet gösteren Enmar Süpermarket oldu

Enmar Süpermarket’ten, Hamitköy’e katkı

K-PET Süper Lig kulübü Hamitköy, çeşitli yaş gruplarında oluşturduğu takımlarla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun organize ettiği liglerde mücadele ediyor. Alt yapıya büyük önem veren Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetim kurulu yaş gruplarındaki takımların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için de girişimler yapıyor.

Hamitköy U15 Takımı da Halil İbrahim Çocuk’un antrenörlüğünde U15 Liginde mücadele etmeye başladı. Hamitköy U15 Takımının ligdeki sponsoru ise ülkemizde faaliyet gösteren Enmar Süpermarket oldu.

Hamitköy’de kısa süre önce hizmete giren Enmar Süpermarket’in direktörü Kamil Kızılkara, Hamitköy U15 Takımının sponsoru olma kararı aldı. Hamitköy U15 Takımının forma, giyecek, ulaşım, su ve diğer masrafları Enmar Süpermarket tarafından karşılanacak. Hamitköy U15 Takımının göğüs reklamında ise Enmar Süpermarket yer alacak.

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