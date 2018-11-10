Enginarcılar, pulya keyfi yaptı

Mormenekşe, 40 dakikaya yakın 10 kişi oynadığı maçta, ezeli rakibi Yeni Boğaziçi’ni deplasmanda farklı mağlup ederek yeniden üst sıraların içerisine girdi. Mormenekşe’nin gollerini Sabri, Ali İmam Şevki ve penaltıdan Rıdvan kaydetti

Yer: Osman Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Cem Öksüzoğluları, Ali Akçınar

Yeni Boğaziçi: Ersoy, Adem Talat, Burçin(Doğuş), Zübeyir, Mehmet, Çağrı (Eli Amir), Hasan, Hakan, Haşim, Bulut(Ali Elmas)

Mormenekşe: Hamit, Fevzi, Nasuh, Mehmetali, Emre, Emre İmam, Rıdvan, Sabri(Can), Ali İmam(Burak), Şevki(İsmet), Fetin

K-PET Birinci Lig’de haftanın en önemli maçı olarak ön plana çıkan Yeni Boğaziçi, Mormenekşe derbisinde gülen taraf, konuk Mormenekşe oldu.

Mormenekşe yaklaşık 40 dakika 10 kişi oynadığı maçı 4 farkla kazanarak ligdeki çıkışını sürdürürken, maçtan sonra büyük sevinç yaşadılar. Mormenekşe taraftarları maç sonrasında Mormenekşe bayrağını orta sahaya dikerek, zaferlerini ilan ettiler.

Kalabalık bir taraftar topluluğunun izlediği maçın ilk devresine daha etkili başlayan Mormenekşe, günün etkili isimlerinden Sabri’nin golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrenin henüz 56. dakikasında Mormenekşe’de Hilmi Öztemiz, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mormenekşe 10 kişi kaldıktan sonra akılcı bir oyuntaktiği izleyerek, süratli adamları ile kontra ataklarda etkili oldu. 71’de Mormenekşe’nin antrenör futbolcusu Ali İmam skoru 0-2 yaparken, 81’de Şevki skoru 0-3 yaptı. Uzatma dakikalarında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Rıdvan skoru belirledi. 0-4